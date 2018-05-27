Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит нападений со стороны сектора Газа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия не допустит нападений со стороны сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба главы израильского кабмина.
Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит нападений со стороны сектора Газа
  • Reuters

«Мы не допустим нападений на нас со стороны сектора Газа... Армия обороны Израиля и силы безопасности работают круглосуточно, чтобы защищать Израиль, защищать граждан Израиля и границы Израиля», — заявил он.

Ранее стало известно, что в результате атаки израильских военнослужащих на юге сектора Газа погибли два палестинца

По данным израильских военных, удар был нанесён «в ответ на пересечение границы и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре, которая была предпринята ранее».

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