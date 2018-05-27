Израильская армия сообщила о нанесении авиаударов по территории сектора Газа
Об этом сообщает армейская пресс-служба.
«Несколько минут назад наши военные самолёты нанесли удар по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС, на юге сектора Газа. Удар был нанесён в ответ на пересечение границы и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре, которая была предпринята ранее сегодня», — указывается в заявлении.
לפני מספר דקות תקפנו באמצעות מטוסי קרב יעדי טרור במתחם צבאי של ארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 26 במאי 2018
התקיפה בוצעה בתגובה לחציית הגדר ולניסיון פגיעה בתשתית ביטחונית בשטח ישראל שבוצעה מוקדם יותר היום
Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли авиаудары по подземным и морским объектам ХАМАС в секторе Газа.