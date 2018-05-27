Израильская армия сообщила о нанесении авиаударов по территории сектора Газа

В Армии Израиля заявили, что ВВС страны нанесли удар по целям движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает армейская пресс-служба.

«Несколько минут назад наши военные самолёты нанесли удар по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС, на юге сектора Газа. Удар был нанесён в ответ на пересечение границы и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре, которая была предпринята ранее сегодня», — указывается в заявлении.

לפני מספר דקות תקפנו באמצעות מטוסי קרב יעדי טרור במתחם צבאי של ארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה.

התקיפה בוצעה בתגובה לחציית הגדר ולניסיון פגיעה בתשתית ביטחונית בשטח ישראל שבוצעה מוקדם יותר היום — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 26 במאי 2018

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли авиаудары по подземным и морским объектам ХАМАС в секторе Газа.