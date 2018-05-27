Израильская армия сообщила о нанесении авиаударов по территории сектора Газа

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В Армии Израиля заявили, что ВВС страны нанесли удар по целям движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает армейская пресс-служба.

«Несколько минут назад наши военные самолёты нанесли удар по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС, на юге сектора Газа. Удар был нанесён в ответ на пересечение границы и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре, которая была предпринята ранее сегодня», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли авиаудары по подземным и морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

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