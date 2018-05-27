ЕС потратит €200 тысяч на исследование «перекосов» в экономике России

Евросоюз готов потратить €200 тыс. на исследование «перекосов» в российской экономике для разработки нового комплекса антидемпинговых мер. Об этом свидетельствует размещённая Брюсселем заявка, с текстом которой ознакомился RT.

Под «перекосами» в Европе понимают в том числе чрезмерное влияние государства на экономическую сферу, создание комфортных условий на рынке для отечественных предприятий, а также активное госрегулирование финансового сектора.

Согласно тексту документа, подрядчик будет обязан рассмотреть предполагаемые случаи, когда российская сторона «вмешивалась» в политику ценообразования на товары из России.

В результате исследования планируется выработать комплекс соответствующих антидемпинговых мер.

«Москву едва ли можно обвинить в демпинге. Она, как и все страны-производители, скорее заинтересована в том, чтобы российские предприятия получали наибольшую прибыль», — рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

По его мнению, данное обвинение является «стандартным манипулятивным приёмом Евросоюза».

Подробнее — в материале RT.