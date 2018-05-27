В Албании тысячи протестующих призвали к отставке премьер-министра страны

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Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы столицы Албании Тираны, чтобы выразить своё недовольство и призвать к отставке премьер-министра страны Эди Рамы.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что демонстранты обвиняют Раму в том, что он связан с организованной преступностью.

Во время митингов происходили столкновения с полицией: люди закидывал сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками. Уточняется, что 11 полицейских получили ранения, пытаясь удержать демонстрантов от штурма правительственных зданий.

Ранее в Париже прошёл митинг против политики французского лидера Эммануэля Макрона.

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