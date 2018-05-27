В Албании тысячи протестующих призвали к отставке премьер-министра страны
Об этом сообщает ABC.
Отмечается, что демонстранты обвиняют Раму в том, что он связан с организованной преступностью.
Во время митингов происходили столкновения с полицией: люди закидывал сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками. Уточняется, что 11 полицейских получили ранения, пытаясь удержать демонстрантов от штурма правительственных зданий.
Ранее в Париже прошёл митинг против политики французского лидера Эммануэля Макрона.