Президент Южной Кореи рассказал главе КНДР о желании Трампа прекратить вражду между странами

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что глава США Дональд Трамп желает прекратить вражду между странами.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Объясняя ему (Ким Чен Ыну. — RT) итоги моей встречи с президентом США Трампом на этой неделе, я передал ему сообщение, что президент Трамп твёрдо надеется положить конец враждебным отношениям его страны и КНДР, а также активизировать экономическое сотрудничество между странами, если председатель Ким примет решение о полной денуклеаризации и выполнит его», — указал Мун Чжэ Ин.

Ранее Трамп заявил, что он рассчитывает, что встреча с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре состоится, как и предполагалось. Со своей стороны глава КНДР подтвердил «твёрдое намерение» встретиться с лидером США.

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