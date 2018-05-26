Посольство России призвало Британию поучиться у Франции взаимодействию по кибербезопасности

Британским властям стоило бы поучиться у Франции в вопросе взаимодействия с Россией по кибербезопасности, заявили в пресс-службе российского посольства в Великобритании.

«Российская сторона неоднократно предлагала Великобритании провести консультации по вопросам кибербезопасности, в ходе которых можно было бы обстоятельно и профессионально обсудить все имеющиеся вопросы c фактами на руках», — цитирует ТАСС пресс-секретаря дипломатического ведомства.

По его словам, подобная инициатива была озвучена министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном, однако в Лондоне данное предложение «попросту проигнорировали».

«Как представляется, британской стороне стоило бы поучиться у своих французских коллег, которые высказали готовность вести диалог с Россией по вопросам кибербезопасности», — отметил пресс-секретарь, допустив, что Великобритания «к этому не готова».

Ранее в российском посольстве в Великобритании заявили, что Москва несколько раз предлагала Лондону создать двусторонние механизмы для взаимодействия в сфере информационной безопасности.

В декабре 2017 года Борис Джонсон заявил, что Россия и Великобритания должны обсуждать сложные вопросы двусторонних отношений, включая тему кибербезопасности.