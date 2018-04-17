Посольство: Россия неоднократно предлагала Британии сотрудничество по информбезопасности
«Было бы полезно отметить, что Россия делала Великобритании несколько предложений на разных уровнях о создании двусторонних механизмов сотрудничества в сфере информационной безопасности», — сказал пресс-секретарь.
Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону начать серьёзный диалог по данному вопросу в декабре 2017 года во время его визита в Москву.
«К сожалению, все наши предложения британской стороной игнорировались», — заключил он.
Ранее посольство России ответило на обвинения Великобритании в подготовке кибератак.
15 апреля британские СМИ сообщили о якобы готовящейся хакерской атаке из России, в результате которой пострадают высокопоставленные лица Соединённого Королевства.