Посольство: Россия неоднократно предлагала Британии сотрудничество по информбезопасности

Россия несколько раз предлагала Великобритании создать двусторонние механизмы для взаимодействия в сфере информационной безопасности. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря российского посольства в Лондоне.

«Было бы полезно отметить, что Россия делала Великобритании несколько предложений на разных уровнях о создании двусторонних механизмов сотрудничества в сфере информационной безопасности», — сказал пресс-секретарь.

Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону начать серьёзный диалог по данному вопросу в декабре 2017 года во время его визита в Москву.

«К сожалению, все наши предложения британской стороной игнорировались», — заключил он.

Ранее посольство России ответило на обвинения Великобритании в подготовке кибератак.

15 апреля британские СМИ сообщили о якобы готовящейся хакерской атаке из России, в результате которой пострадают высокопоставленные лица Соединённого Королевства.