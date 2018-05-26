Адвокат Винника назвал возможную причину готовившегося покушения на россиянина

Покушение на обвиняемого в мошенничестве россиянина Александра Винника могло готовиться из-за возможности его выдачи России, рассказал адвокат Тимофей Мусатов.

«Можно по-разному анализировать причины, Александр сказал одно: «Я слишком много знаю, и для многих в России на сегодняшний день было бы неудобно, если я окажусь на родине». Вероятно, данное покушение готовилось с тем умыслом, что возникла вероятность его возвращения в страну. Раньше в это никто не верил», — цитирует Мусатова РИА Новости.

Ранее источник сообщил, что арестованному по запросу США в Греции гражданину России Александру Виннику усилили охрану в греческой тюрьме. Директор учреждения и прокурор города Салоники сообщили Виннику, что им стало известно о планах отравить его.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу властей США.