Адвокат Винника назвал возможную причину готовившегося покушения на россиянина

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Покушение на обвиняемого в мошенничестве россиянина Александра Винника могло готовиться из-за возможности его выдачи России, рассказал адвокат Тимофей Мусатов.
Адвокат Винника назвал возможную причину готовившегося покушения на россиянина
  • © SAKIS MITROLIDIS / AFP

«Можно по-разному анализировать причины, Александр сказал одно: «Я слишком много знаю, и для многих в России на сегодняшний день было бы неудобно, если я окажусь на родине». Вероятно, данное покушение готовилось с тем умыслом, что возникла вероятность его возвращения в страну. Раньше в это никто не верил», — цитирует Мусатова РИА Новости.

Ранее источник сообщил, что арестованному по запросу США в Греции гражданину России Александру Виннику усилили охрану в греческой тюрьме. Директор учреждения и прокурор города Салоники сообщили Виннику, что им стало известно о планах отравить его.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу властей США.

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