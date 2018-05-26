В Марселе неизвестные расстреляли двоих человек
Два человека погибли в результате стрельбы во французском городе Марсель, инцидент произошёл ночью. Предположительно, мужчин расстреляли из автомата Калашникова. Об этом пишет Le Figaro.
- Reuters
Отмечается, что убитые — мужчины в возрасте около 30 лет.
Как пишет издание, возможной причиной нападения может быть «сведение счетов».
21 мая сообщалось, что группа неизвестных людей в масках устроила стрельбу в одном из районов Марселя.
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