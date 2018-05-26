В Марселе неизвестные расстреляли двоих человек

Два человека погибли в результате стрельбы во французском городе Марсель, инцидент произошёл ночью. Предположительно, мужчин расстреляли из автомата Калашникова. Об этом пишет Le Figaro.

Reuters

Отмечается, что убитые — мужчины в возрасте около 30 лет. Как пишет издание, возможной причиной нападения может быть «сведение счетов». 21 мая сообщалось, что группа неизвестных людей в масках устроила стрельбу в одном из районов Марселя.