Fiat Chrysler отзывает 4,8 млн автомобилей из-за неисправности круиз-контроля

Короткая ссылка
Итало-американская автомобилестроительная компания Fiat Chrysler предупредила владельцев 4,8 млн машин об отзыве автомобилей в связи с неисправностью функции круиз-контроля, которую невозможно отключить в случае короткого замыкания во время движения машины.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что для устранения неисправности требуется обновление программного обеспечения. При этом в компании уточнили, что к настоящему времени неисправность не стала причиной каких-либо инцидентов.

Ранее ФАН сообщало, что компания «ЭфСиЭй Рус», представляющая интересы Fiat Chrysler Automobiles, решила отозвать в России более 500 внедорожников Jeep Wrangler.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить