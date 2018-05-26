Fiat Chrysler отзывает 4,8 млн автомобилей из-за неисправности круиз-контроля
Об этом сообщает Fox News.
Fiat Chrysler recalling 4.8 million vehicles, says do not use cruise control https://t.co/lmL7Y2jf73— Fox News (@FoxNews) 26 мая 2018 г.
Отмечается, что для устранения неисправности требуется обновление программного обеспечения. При этом в компании уточнили, что к настоящему времени неисправность не стала причиной каких-либо инцидентов.
Ранее ФАН сообщало, что компания «ЭфСиЭй Рус», представляющая интересы Fiat Chrysler Automobiles, решила отозвать в России более 500 внедорожников Jeep Wrangler.