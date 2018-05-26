В США при жёсткой посадке вертолёта пострадали два человека
Инцидент произошёл на аэродроме Олимпия. Используемый для тушения пожаров вертолёт совершил жёсткую посадку из-за неисправности через несколько секунд после взлёта.
В результате произошедшего разбилось стекло кабины пилота вертолёта, пострадали пилот и механик.
«Я понял, что произошло что-то серьёзное, когда увидел, что хвостовой винт неподвижен», — заявил владелец авиакомпании Northwest Helicopters Брайан Рейнолдс.
Ранее в США военный вертолёт случайно сбросил на школу контейнер с боеприпасами.