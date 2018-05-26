В США при жёсткой посадке вертолёта пострадали два человека

В США в штате Вашингтон в результате жёсткой посадки вертолёта пострадали два человека. Об этом информирует King 5 News.

Инцидент произошёл на аэродроме Олимпия. Используемый для тушения пожаров вертолёт совершил жёсткую посадку из-за неисправности через несколько секунд после взлёта. В результате произошедшего разбилось стекло кабины пилота вертолёта, пострадали пилот и механик. «Я понял, что произошло что-то серьёзное, когда увидел, что хвостовой винт неподвижен», — заявил владелец авиакомпании Northwest Helicopters Брайан Рейнолдс. Ранее в США военный вертолёт случайно сбросил на школу контейнер с боеприпасами.