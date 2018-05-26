В США при жёсткой посадке вертолёта пострадали два человека

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В США в штате Вашингтон в результате жёсткой посадки вертолёта пострадали два человека. Об этом информирует King 5 News.

Инцидент произошёл на аэродроме Олимпия. Используемый для тушения пожаров вертолёт совершил жёсткую посадку из-за неисправности через несколько секунд после взлёта.

В результате произошедшего разбилось стекло кабины пилота вертолёта, пострадали пилот и механик.

«Я понял, что произошло что-то серьёзное, когда увидел, что хвостовой винт неподвижен», — заявил владелец авиакомпании Northwest Helicopters Брайан Рейнолдс.

Ранее в США военный вертолёт случайно сбросил на школу контейнер с боеприпасами.

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