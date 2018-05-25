Эксперт оценил перспективы возвращения России в ПАСЕ
«ПАСЕ — главная дискуссионная площадка, а мы в этих самых дискуссиях участвовать не можем. Многие говорят о том, что Россия должна вернуться в ПАСЕ. Мы готовы. Но только если наши права будут полностью соблюдены», — заявил Марков.
По его словам, в настоящее время президент Франции Эммануэль Макрон ищет своё место на мировой политической арене и старается стать посредником между Европой и Москвой.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Макрон выразил уверенность, что отношения России и Франции обретут новую динамику.
В марте в ПАСЕ рассказали о сложностях, с которыми пришлось столкнуться в связи с тем, что Россия отказалась платить часть своего взноса за 2018 год.
Москва с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.