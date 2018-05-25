Эксперт оценил перспективы возвращения России в ПАСЕ

Директор Института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты России Сергей Марков в беседе с ФАН оценил перспективы возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

«ПАСЕ — главная дискуссионная площадка, а мы в этих самых дискуссиях участвовать не можем. Многие говорят о том, что Россия должна вернуться в ПАСЕ. Мы готовы. Но только если наши права будут полностью соблюдены», — заявил Марков.

По его словам, в настоящее время президент Франции Эммануэль Макрон ищет своё место на мировой политической арене и старается стать посредником между Европой и Москвой.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Макрон выразил уверенность, что отношения России и Франции обретут новую динамику.

В марте в ПАСЕ рассказали о сложностях, с которыми пришлось столкнуться в связи с тем, что Россия отказалась платить часть своего взноса за 2018 год.

Москва с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.