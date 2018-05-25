Илон Маск назвал украинское СМИ российским

Короткая ссылка
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter ошибся, назвав издание «Украинская правда» российским.

Отмечается, что Маск намеревался приобрести домен украинского СМИ, но узнал, что он уже используется.

«Хотел купить Pravda.com, но Россия сказала «нет». Выяснилось, что он (домен. — RT) уже занят», — написал он.

Позднее Маск сообщил, что издание является украинским, но в России «не позаботились о том, чтобы поправить» его.

Ранее Маск объявил о намерении создать сервис под названием Pravda, с помощью которого пользователи смогут оценивать достоверность любого журналистского материала и отслеживать рейтинг авторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить