Илон Маск назвал украинское СМИ российским

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter ошибся, назвав издание «Украинская правда» российским.

Отмечается, что Маск намеревался приобрести домен украинского СМИ, но узнал, что он уже используется.

«Хотел купить Pravda.com, но Россия сказала «нет». Выяснилось, что он (домен. — RT) уже занят», — написал он.

Позднее Маск сообщил, что издание является украинским, но в России «не позаботились о том, чтобы поправить» его.

Ранее Маск объявил о намерении создать сервис под названием Pravda, с помощью которого пользователи смогут оценивать достоверность любого журналистского материала и отслеживать рейтинг авторов.