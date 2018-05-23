Маск намерен создать сервис «Pravda» для оценки достоверности журналистских материалов

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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск объявил о намерении создать сервис под названием «Pravda», с помощью которого пользователи смогут оценивать достоверность любого журналистского материала и отслеживать рейтинг журналистов.
Маск намерен создать сервис «Pravda» для оценки достоверности журналистских материалов
  • Reuters

Об этом предприниматель написал в Twitter.

«Собираюсь создать сайт, на котором публика сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Подумываю назвать его «Pravda», — заявил Маск.

По его словам, сервис должен быть защищён от ботов, а также находить и разоблачать любого, кто использует «армию ботов» для дезинформации.

В 2017 году американка Аманда Уорнер создала игру, в которой пользователю нужно заниматься созданием фейковых новостей и их продвижением.

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