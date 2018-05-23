Маск намерен создать сервис «Pravda» для оценки достоверности журналистских материалов
- Reuters
Об этом предприниматель написал в Twitter.
Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …— Elon Musk (@elonmusk) 23 мая 2018 г.
«Собираюсь создать сайт, на котором публика сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Подумываю назвать его «Pravda», — заявил Маск.
По его словам, сервис должен быть защищён от ботов, а также находить и разоблачать любого, кто использует «армию ботов» для дезинформации.
В 2017 году американка Аманда Уорнер создала игру, в которой пользователю нужно заниматься созданием фейковых новостей и их продвижением.