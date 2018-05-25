МИД: США лишаются всех прав в рамках иранской ядерной сделки

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В ходе внеочередного заседания совместной комиссии в рамках выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которое прошло без участия США, участники выразили разочарование в связи с решением Вашингтона о выходе из него.

«Российская делегация также подчеркнула, что подобный шаг является существенным нарушением всеобъемлющих договорённостей по иранской ядерной программе, а также резолюции СБ ООН 2231 (2015) и по факту лишает США всех прав в контексте СВПД», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Кроме того, комиссия подтвердила принципиальную важность сохранения СВПД для поддержания безопасности. 

Ранее в Кремле заявили, что Россия и Европа будут работать над обеспечением развития СВПД.

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