Китай приветствует демонтаж ядерного полигона Пхунгери в КНДР

Китай приветствует демонтаж ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее, а также считает это событие важным шагом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, заявили в китайском Министерстве иностранных дел.

«По телевидению мы могли наблюдать, что КНДР приняла конкретные меры по демонтажу ядерного полигона Пхунгери. Китай приветствует эти действия. Это важный шаг, предпринятый Северной Кореей на пути к денуклеаризации», — цитирует представителя МИД КНР Лу Кана РИА Новости.

По его словам, в Китае рассчитывают, что «все заинтересованные стороны будут продвигаться в этом же направлении».

Ранее в КНДР назвали сигналом о добрых намерениях уничтожение новых ядерных шахт на полигоне Пхунгери.