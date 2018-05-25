Китай приветствует демонтаж ядерного полигона Пхунгери в КНДР

Короткая ссылка
Китай приветствует демонтаж ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее, а также считает это событие важным шагом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, заявили в китайском Министерстве иностранных дел.
Китай приветствует демонтаж ядерного полигона Пхунгери в КНДР
  • © News1/Pool via REUTERS

«По телевидению мы могли наблюдать, что КНДР приняла конкретные меры по демонтажу ядерного полигона Пхунгери. Китай приветствует эти действия. Это важный шаг, предпринятый Северной Кореей на пути к денуклеаризации», — цитирует представителя МИД КНР Лу Кана РИА Новости.

По его словам, в Китае рассчитывают, что «все заинтересованные стороны будут продвигаться в этом же направлении».

Ранее в КНДР назвали сигналом о добрых намерениях уничтожение новых ядерных шахт на полигоне Пхунгери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить