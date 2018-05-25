Китай приветствует демонтаж ядерного полигона Пхунгери в КНДР
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«По телевидению мы могли наблюдать, что КНДР приняла конкретные меры по демонтажу ядерного полигона Пхунгери. Китай приветствует эти действия. Это важный шаг, предпринятый Северной Кореей на пути к денуклеаризации», — цитирует представителя МИД КНР Лу Кана РИА Новости.
По его словам, в Китае рассчитывают, что «все заинтересованные стороны будут продвигаться в этом же направлении».
Ранее в КНДР назвали сигналом о добрых намерениях уничтожение новых ядерных шахт на полигоне Пхунгери.