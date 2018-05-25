Глава войск США в Южной Корее заявил, что саммит с КНДР лишь «задержан»
- Винсент Брукс
- Reuters
«Я не беспокоюсь по поводу этого, потому что возможность не утеряна, просто задержана», — приводит его слова «Рёнхап».
Он добавил, что не стоит волноваться из-за произошедшего и «слишком рано сдаваться».
Ранее замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван заявил, что Пхеньян по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном.
24 мая американский лидер Дональд Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.