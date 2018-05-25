Глава войск США в Южной Корее заявил, что саммит с КНДР лишь «задержан»

Саммит Соединённых Штатов и Северной Кореи не отменён, а лишь задержан, заявил командующий американскими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс.

«Я не беспокоюсь по поводу этого, потому что возможность не утеряна, просто задержана», — приводит его слова «Рёнхап».

Он добавил, что не стоит волноваться из-за произошедшего и «слишком рано сдаваться».

Ранее замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван заявил, что Пхеньян по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном.

24 мая американский лидер Дональд Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.