Два человека разыскиваются в связи со взрывом в ресторане в Канаде
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«Двое подозреваемых привели в действие самодельное взрывное устройство… Сразу после инцидента они скрылись с места происшествия», — говорится в заявлении полиции района Пил в Twitter.
Сотрудники правоохранительных органов предоставили описание мужчин и попросили помощи граждан для их поиска.
Ранее сообщалось, что при взрыве в ресторане индийской кухни в Миссиссоге пострадали 15 человек, трое находятся в критическом состоянии.