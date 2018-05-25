Два человека разыскиваются в связи со взрывом в ресторане в Канаде

Полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в подрыве самодельной бомбы в ресторане канадского города Миссиссога.

«Двое подозреваемых привели в действие самодельное взрывное устройство… Сразу после инцидента они скрылись с места происшествия», — говорится в заявлении полиции района Пил в Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов предоставили описание мужчин и попросили помощи граждан для их поиска.

Ранее сообщалось, что при взрыве в ресторане индийской кухни в Миссиссоге пострадали 15 человек, трое находятся в критическом состоянии.