Два человека разыскиваются в связи со взрывом в ресторане в Канаде

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Полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в подрыве самодельной бомбы в ресторане канадского города Миссиссога.
Два человека разыскиваются в связи со взрывом в ресторане в Канаде
  • Twitter
  • © @ PeelPoliceMedia

«Двое подозреваемых привели в действие самодельное взрывное устройство… Сразу после инцидента они скрылись с места происшествия», — говорится в заявлении полиции района Пил в Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов предоставили описание мужчин и попросили помощи граждан для их поиска.

Ранее сообщалось, что при взрыве в ресторане индийской кухни в Миссиссоге пострадали 15 человек, трое находятся в критическом состоянии.

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