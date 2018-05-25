В результате взрыва в ресторане в Канаде пострадали 15 человек
В результате взрыва в ресторане в канадском городе Миссиссога в провинции Онтарио пострадали 15 человек.
Как сообщает CBC News, взрыв произошёл в ресторане индийской кухни.
Трое пострадавших, по данным медиков, находятся в критическом состоянии.
О причинах взрыва не сообщается.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в кафе в Баку погибли три человека.
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