Число погибших при взрыве в кафе в Азербайджане возросло до трёх

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Число погибших в результате взрыва в кафе в Баку возросло до трёх.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Азербайджана.

«Один из пострадавших скончался», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, уточняется, что состояние одной пострадавшей остаётся тяжёлым.

Взрыв произошёл в кафе в Баку 21 мая. Сообщалось, что в результате погибли два человека.

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