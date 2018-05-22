Число погибших при взрыве в кафе в Азербайджане возросло до трёх
Число погибших в результате взрыва в кафе в Баку возросло до трёх.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Азербайджана.
«Один из пострадавших скончался», — сказали в пресс-службе.
Кроме того, уточняется, что состояние одной пострадавшей остаётся тяжёлым.
Взрыв произошёл в кафе в Баку 21 мая. Сообщалось, что в результате погибли два человека.
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