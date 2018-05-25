СМИ: Четыре французских разведчика обвиняются в шпионаже в пользу Китая

Четырём сотрудникам главного управления внешней безопасности (DGSE) министерства обороны Франции были предъявлены обвинения в шпионской деятельности.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на судебный источник.

Отмечается, французские разведчики работали в пользу Китая. Предполагается, что они передавали информацию о работе французской службы внешней разведки.

Отмечается, что они были задержаны в ходе расследования ещё в декабре 2017 года. 22 декабря двум из шпионов были предъявлены обвинения, также были предъявлены обвинения жене одного из них.

Ранее министерство юстиции США заявило, что бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джерри Чунь Шин Ли был обвинён в сборе секретной информации для китайского правительства.