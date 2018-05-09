В США экс-сотрудника ЦРУ обвинили в сборе секретной информации для КНР

Министерство юстиции США заявило, что бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джерри Чунь Шин Ли был обвинён в том, что собирал секретную информацию для китайского правительства.

Об этом сообщает ABC.

«Ли, бывший офицер ЦРУ, предположительно договорился о предоставлении китайскому правительству информации, связанной с национальной обороной США. Ли обвиняется в предательстве американского народа и своих бывших коллег из ЦРУ», — указывается в заявлении.

NEW: Ex-CIA case officer indicted for "conspiracy to gather or deliver national defense information to aid a foreign government," DOJ says. https://t.co/vVZVBiq4Adpic.twitter.com/E0va9njghW — ABC News (@ABC) 8 мая 2018 г.

Отмечается, что мужчина обвиняется по статье «сговор с целью сбора или поставки информации о национальной обороне с целью помощи иностранному правительству».

Ранее стало известно, что кандидатура исполняющей обязанности директора ЦРУ США Джины Хэспел может быть отозвана на фоне разбирательств, связанных с её ролью в применении пыток по отношению к подозреваемым в терроризме заключённым американской тюрьмы в Таиланде.