В США экс-сотрудника ЦРУ обвинили в сборе секретной информации для КНР

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Министерство юстиции США заявило, что бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джерри Чунь Шин Ли был обвинён в том, что собирал секретную информацию для китайского правительства.

Об этом сообщает ABC.

«Ли, бывший офицер ЦРУ, предположительно договорился о предоставлении китайскому правительству информации, связанной с национальной обороной США. Ли обвиняется в предательстве американского народа и своих бывших коллег из ЦРУ», — указывается в заявлении.

Отмечается, что мужчина обвиняется по статье «сговор с целью сбора или поставки информации о национальной обороне с целью помощи иностранному правительству».

Ранее стало известно, что кандидатура исполняющей обязанности директора ЦРУ США Джины Хэспел может быть отозвана на фоне разбирательств, связанных с её ролью в применении пыток по отношению к подозреваемым в терроризме заключённым американской тюрьмы в Таиланде.

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