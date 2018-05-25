СМИ: Вайнштейн намерен явиться 25 мая в полицию Нью-Йорка
Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на источники.
По данным издания, обвинения продюсеру могут быть предъявлены в связи с жалобой по крайней мере одной женщины — Люсии Эванс. По её словам, продюсер склонил её к сексуальным отношениям в 2004 году.
В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде.