СМИ: Вайнштейн намерен явиться 25 мая в полицию Нью-Йорка

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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн намерен приехать в пятницу, 25 мая, в полицейский участок, где ему будут предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на источники.

По данным издания, обвинения продюсеру могут быть предъявлены в связи с жалобой по крайней мере одной женщины — Люсии Эванс. По её словам, продюсер склонил её к сексуальным отношениям в 2004 году​​​.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде.

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