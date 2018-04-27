В Голливуде намерены снять фильм о деле Вайнштейна

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В Голливуде намерены снять фильм, в основу сюжета которого будет положена история американского продюсера Харви Вайнштейна, ставшего фигурантом дела о множественных сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что картина расскажет о журналистских расследованиях, которые поставили под удар карьеру продюсера и вызвали ряд обвинений в отношении Вайнштейна.

Ранее стало известно, что шесть женщин, представляющих интересы жертв насилия и сексуальных домогательств, обратились в суд Нью-Йорка с иском против Вайнштейна.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности, по отношению к актрисам, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.

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