В Голливуде намерены снять фильм о деле Вайнштейна
Об этом сообщает AFP.
Harvey Weinstein's sex scandal downfall to be turned into Hollywood film https://t.co/4RkJh20pIupic.twitter.com/6Wz3fhvYuT— AFP news agency (@AFP) 27 апреля 2018 г.
Отмечается, что картина расскажет о журналистских расследованиях, которые поставили под удар карьеру продюсера и вызвали ряд обвинений в отношении Вайнштейна.
Ранее стало известно, что шесть женщин, представляющих интересы жертв насилия и сексуальных домогательств, обратились в суд Нью-Йорка с иском против Вайнштейна.
В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности, по отношению к актрисам, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.