В Голливуде намерены снять фильм о деле Вайнштейна

В Голливуде намерены снять фильм, в основу сюжета которого будет положена история американского продюсера Харви Вайнштейна, ставшего фигурантом дела о множественных сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает AFP.

Harvey Weinstein's sex scandal downfall to be turned into Hollywood film https://t.co/4RkJh20pIupic.twitter.com/6Wz3fhvYuT — AFP news agency (@AFP) 27 апреля 2018 г.

Отмечается, что картина расскажет о журналистских расследованиях, которые поставили под удар карьеру продюсера и вызвали ряд обвинений в отношении Вайнштейна.

Ранее стало известно, что шесть женщин, представляющих интересы жертв насилия и сексуальных домогательств, обратились в суд Нью-Йорка с иском против Вайнштейна.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности, по отношению к актрисам, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.