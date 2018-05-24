Помпео заявил, что Вашингтон не получил ответа от Пхеньяна по вопросу подготовки саммита
- Reuters
В ходе выступления на слушаниях в международном комитете сената Помпео отметил, что США планировали подготовить рабочие технические группы с КНДР, которые вели бы переговоры об окончательной подготовке саммита в Сингапуре.
Sec. Pompeo says "over the past many days" U.S. had been preparing for North Korea summit:— NBC News (@NBCNews) 24 мая 2018 г.
"We had received no response to our inquiries from them."https://t.co/mT5oen5Kripic.twitter.com/8FgXgQyr3g
«Мы не получили ответа на наши запросы», — сказал Помпео.
При этом госсекретарь добавил, что США ожидают от КНДР полного сворачивания ядерных вооружений и средств его доставки, а также всех элементов программы, которая нацелена на получение и обогащение ядерных материалов.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.