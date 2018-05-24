Помпео заявил, что Вашингтон не получил ответа от Пхеньяна по вопросу подготовки саммита

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Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американская сторона не получила ответа от Северной Кореи на запросы по подготовке саммита.
Помпео заявил, что Вашингтон не получил ответа от Пхеньяна по вопросу подготовки саммита
  • Reuters

В ходе выступления на слушаниях в международном комитете сената Помпео отметил, что США планировали подготовить рабочие технические группы с КНДР, которые вели бы переговоры об окончательной подготовке саммита в Сингапуре.

«Мы не получили ответа на наши запросы», — сказал Помпео.

При этом госсекретарь добавил, что США ожидают от КНДР полного сворачивания ядерных вооружений и средств его доставки, а также всех элементов программы, которая нацелена на получение и обогащение ядерных материалов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

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