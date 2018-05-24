В КНДР обеспокоены действиями США в ситуации с иранской ядерной сделкой
- Ядерный полигон Пхунгери
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По его словам, журналистов, присутствовавших на ядерном полигоне Пхунгери во время уничтожения шахт, сопровождали представители северокорейского посольства, которые выразили опасения в связи с последними заявлениями американской стороны.
«Представители посольства, в свою очередь, высказывают недоумение и обеспокоенность тем, что происходит с иранской ядерной сделкой. Задаются вопросы, насколько можно верить словам и обещаниям США», — рассказал корреспондент.
Ранее сообщалось, что власти КНДР согласились уничтожить новые шахты ядерного полигона Пхунгери, чтобы послать сигнал о добрых намерениях и приверженности денуклеаризации Корейского полуострова.