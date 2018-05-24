В КНДР обеспокоены действиями США в ситуации с иранской ядерной сделкой

Представители Северной Кореи обеспокоены действиями Вашингтона, в том числе выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий, рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.

По его словам, журналистов, присутствовавших на ядерном полигоне Пхунгери во время уничтожения шахт, сопровождали представители северокорейского посольства, которые выразили опасения в связи с последними заявлениями американской стороны.

«Представители посольства, в свою очередь, высказывают недоумение и обеспокоенность тем, что происходит с иранской ядерной сделкой. Задаются вопросы, насколько можно верить словам и обещаниям США», — рассказал корреспондент.

Ранее сообщалось, что власти КНДР согласились уничтожить новые шахты ядерного полигона Пхунгери, чтобы послать сигнал о добрых намерениях и приверженности денуклеаризации Корейского полуострова.