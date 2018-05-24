Лидер Южной Кореи призвал Трампа и Ким Чен Ына начать прямые переговоры
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на власти Южной Кореи.
«Денуклеаризация Корейского полуострова и установление постоянного мира — это исторические задачи, выполнение которых не может быть задержано или отменено», — заявил южнокорейский президент.
Он также выразил сожаление в связи с отменой Вашингтоном саммита США и КНДР.
Американский президент отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.