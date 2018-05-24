СМИ: В Японии обнаружили несколько частей совершившего аварийную посадку самолёта

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В японской префектуре Кумамото полиция обнаружила несколько частей, которые могли отвалиться от самолёта, совершившего аварийную посадку в аэропорту региона. Об этом сообщает NHK.
СМИ: В Японии обнаружили несколько частей совершившего аварийную посадку самолёта
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Как отмечается, обнаруженные металлические предметы не нанесли никому вреда.

Boeing 767 авиакомпании Japan Airlines с 217 пассажирами, следовавший в Токио, вернулся в аэропорт Кумамото из-за проблемы с двигателем.

Ранее сообщалось, что в Японии самолёт со 137 пассажирами задымился при взлёте.

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