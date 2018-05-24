Двоюродная сестра Юлии Скрипаль прокомментировала её видеообращение

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория в беседе с kp.ru прокомментировала её видеообращение.

«Я рада, что она жива и здорова. И очень счастлива, что она хочет вернуться домой», — заявила Виктория Скрипаль.

По её предположению, родственница читала текст, поскольку говорила «без запинки», «на одном дыхании».

«И немножко для неё медленно. Потому что она тараторит быстрее, когда говорит и волнуется», — добавила она.

Ранее сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль.