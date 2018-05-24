Песков прокомментировал публикации об отъезде Абрамовича в Израиль

В Кремле не знают о поездке бизнесмена Романа Абрамовича в Израиль якобы с целью получения гражданства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, в Кремле об этом неизвестно, и мы не отслеживаем пути перемещения и поездки наших предпринимателей», — сказал Песков журналистам.

В пресс-службе израильского Министерства интеграции и абсорбции ТАСС сообщили, что не располагают информацией о прибытии в страну Абрамовича.

Ранее израильская газета Israel Hayom сообщила, что Абрамович собирается получить израильское гражданство.

СМИ также писали, что предприниматель не может получить новую британскую визу.