Песков прокомментировал публикации об отъезде Абрамовича в Израиль

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В Кремле не знают о поездке бизнесмена Романа Абрамовича в Израиль якобы с целью получения гражданства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, в Кремле об этом неизвестно, и мы не отслеживаем пути перемещения и поездки наших предпринимателей», — сказал Песков журналистам.

В пресс-службе израильского Министерства интеграции и абсорбции ТАСС сообщили, что не располагают информацией о прибытии в страну Абрамовича. 

Ранее израильская газета Israel Hayom сообщила, что Абрамович собирается получить израильское гражданство.

СМИ также писали, что предприниматель не может получить новую британскую визу.

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