Песков прокомментировал публикации об отъезде Абрамовича в Израиль
«Нет, в Кремле об этом неизвестно, и мы не отслеживаем пути перемещения и поездки наших предпринимателей», — сказал Песков журналистам.
В пресс-службе израильского Министерства интеграции и абсорбции ТАСС сообщили, что не располагают информацией о прибытии в страну Абрамовича.
Ранее израильская газета Israel Hayom сообщила, что Абрамович собирается получить израильское гражданство.
СМИ также писали, что предприниматель не может получить новую британскую визу.