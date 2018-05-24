Хейли освистали в ходе выступления в Хьюстонском университете
- Reuters
Как отмечается, через несколько минут после того, как Хейли начала свою речь, какой-то мужчина крикнул из зала, что она «потакает геноциду». В ответ Хейли лишь прошептала: «О господи...»
По данным издания, около двух десятков студентов выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. Акция продолжалась несколько минут, после чего их вывели из зала.
"Nikki Haley, you can't hide. You're enabling genocide."— CJ Werleman (@cjwerleman) May 23, 2018
-Students at University of Houston give the US Ambassador the welcome she deserves.
You can also hear her mutter, "Oh, Jesus!" under her breath.. pic.twitter.com/8yrtnYuaII
Ранее сообщалось, что посла США в Израиле Дэвида Фридмана сфотографировали с изображением несуществующего иудейского храма.