Хейли освистали в ходе выступления в Хьюстонском университете

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Постпреда США при ООН Никки Хейли освистали в ходе её выступления в Хьюстонском университете в штате Техас. Об этом пишет The Algemeiner.
Хейли освистали в ходе выступления в Хьюстонском университете
  • Reuters

Как отмечается, через несколько минут после того, как Хейли начала свою речь, какой-то мужчина крикнул из зала, что она «потакает геноциду». В ответ Хейли лишь прошептала: «О господи...»

По данным издания, около двух десятков студентов выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. Акция продолжалась несколько минут, после чего их вывели из зала.

Ранее сообщалось, что посла США в Израиле Дэвида Фридмана сфотографировали с изображением несуществующего иудейского храма.

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