Хантсман заявил о намерении провести максимально возможное число встреч на ПМЭФ

Посол США в России Джон Хантсман заявил о намерении провести максимально возможное количество встреч во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявили в пресс-службе американского посольства.

Отмечается, что Хантсман посетит форум в Петербурге 24—26 мая, чтобы провести встречи с широким кругом представителей американского бизнеса.

«Торговое и экономическое сотрудничество в отраслях, в отношении которых не действуют санкции, — это краеугольный камень в основе развития долгосрочного взаимодействия и продуктивных двусторонних отношений, чего заслуживают обе наши страны», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что планирует «встретиться с максимально возможным количеством собеседников в течение следующих нескольких дней, чтобы обсудить возможности для будущего сотрудничества».

Ранее Хантсман заявил, что на ПМЭФ прибудет множество представителей бизнеса США.

Как передавал телеканал «360», на ПМЭФ откроют особую зону презентаций при поддержке EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.