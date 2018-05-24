Трамп заявил о возможном введении новых мер борьбы с незаконной иммиграцией в США

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении новых мер борьбы с незаконной иммиграцией в США. Об этом сообщает CBS.

По его словам, суть нововведений будет заключаться в сокращении размеров финансовой помощи тем странам, откуда в Соединённые Штаты прибывают незаконные иммигранты.

«Если кто-то прибывает из какой-либо страны, мы будем вычитать некоторую сумму из помощи», — заявил Трамп.

По его мнению, не все те страны, которым США оказывают финансовую помощь, предпринимают достаточно усилий для того, чтобы предотвратить въезд незаконных иммигрантов на территорию государства.

Ранее Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы называл мигрантов «животными».

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