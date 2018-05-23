Лаврентьев встретился с Асадом в Дамаске

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Спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев встретился в Дамаске с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщает агентство SANA.
Лаврентьев встретился с Асадом в Дамаске
  • globallookpress.com
  • © Ammar Safarjalani

Как отмечается, Асад в разговоре с Лаврентьевым подтвердил, что руководство и народ России являются партнёром Сирии в борьбе с терроризмом.

В свою очередь, Лаврентьев отметил, что недавняя встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада в Сочи «придала новый импульс отношениям между странами в различных областях сотрудничества».

Ранее Путин по итогам встречи с Асадом заявил, что они согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом в САР.

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