Лаврентьев встретился с Асадом в Дамаске

Спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев встретился в Дамаске с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщает агентство SANA.

Как отмечается, Асад в разговоре с Лаврентьевым подтвердил, что руководство и народ России являются партнёром Сирии в борьбе с терроризмом.

В свою очередь, Лаврентьев отметил, что недавняя встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада в Сочи «придала новый импульс отношениям между странами в различных областях сотрудничества».

Ранее Путин по итогам встречи с Асадом заявил, что они согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом в САР.