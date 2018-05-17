Путин и Асад согласовали стратегию по борьбе с терроризмом в Сирии

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Президент России Владимир Путин по итогам встречи с сирийским лидером Башаром Асадом заявил, что они согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом в САР. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин и Асад согласовали стратегию по борьбе с терроризмом в Сирии
  • kremlin.ru

«Сегодня в ходе беседы мы согласовали наши совместные действия с президентом Сирии по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирийской Арабской Республике...», — сказал Путин.

По его словам, стороны отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути, и пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса.

Ранее стало известно, что Путин встретился с Асадом в Сочи.

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