В американском штате Миссисипи разбился сверхзвуковой самолёт

В американском штате Миссисипи потерпел крушение сверхзвуковой учебный реактивный самолёт Нортроп T-38 «Тэлон», в настоящее время о состоянии двух пилотов не сообщается, передаёт Fox News со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что инцидент произошёл за несколько часов до выступления главы Пентагона Джэймса Мэттиса с заявлением об открытии Военно-воздушной академии США в Колорадо-Спрингс.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека, потерпел крушение в северной части штата Нью-Йорк.