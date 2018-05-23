В американском штате Миссисипи разбился сверхзвуковой самолёт

Короткая ссылка
В американском штате Миссисипи потерпел крушение сверхзвуковой учебный реактивный самолёт Нортроп T-38 «Тэлон», в настоящее время о состоянии двух пилотов не сообщается, передаёт Fox News со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что инцидент произошёл за несколько часов до выступления главы Пентагона Джэймса Мэттиса с заявлением об открытии Военно-воздушной академии США в Колорадо-Спрингс.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека, потерпел крушение в северной части штата Нью-Йорк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных