Жителей одного из районов Дрездена эвакуировали из-за обнаружения бомбы времён войны

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Немецкие власти эвакуировали около 8,7 тыс. жителей одного из районов Дрездена после того, как во время строительных работ была найдена неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны, сообщает Associated Press.

Как сообщается, в настоящий момент в районе центрального железнодорожного вокзала идут работы по обезвреживанию бомбы.

В конце апреля сообщалось, что в Берлине эвакуируют около 10 тыс. человек из-за найденной у вокзала бомбы времён Второй мировой войны.

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