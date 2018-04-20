В Берлине эвакуируют около 10 тысяч человек из-за найденной у вокзала бомбы времён войны

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Власти Берлина приняли решение об эвакуации около 10 тыс. местных жителей, которые проживают в радиусе 800 м от места, где находится обнаруженная у Центрального вокзала бомба времён Второй мировой войны.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что тем, кто не сможет самостоятельно найти место пребывания на время эвакуации, предложат отправиться в одно из двух специально приготовленных общежитий.

В сообщении говорится, что, так как бомба была обнаружена в непосредственной близости от правительственного квартала, эвакуация затронет и некоторые ведомства, в частности Министерство экономики, Федеральную разведывательную службу Германии, а также частично Министерство транспорта.

20 апреля сапёры должны обезвредить обнаруженную поблизости от главного вокзала в Берлине пятисоткилограммовую бомбу, сброшенную на город британцами во время Второй мировой войны.

На время разминирования вокзал и близлежащие строения будут закрыты, а все посетители — эвакуированы.

18 апреля сообщалось, что неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны обнаружена недалеко от берлинского Центрального вокзала. Снаряд обнаружили в ходе строительных работ на пешеходной улице в нескольких метрах от вокзала.

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