Встреча Путина и Макрона пройдёт 24 мая в Константиновском дворце

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретятся в Санкт-Петербурге 24 мая, сообщает французское посольство.

«24 мая президент республики господин Макрон встретится на высшем уровне с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча, на которой будет обсуждаться двустороннее франко-российское сотрудничество, актуальные международные и региональные вопросы, пройдёт в Константиновском дворце», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, по итогам встречи будут подписаны ряд совместных документов и пройдёт совместная пресс-конференция лидеров.

Планируется, что на следующий день Макрон вместе с супругой почтит память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище, после чего отправится на ПМЭФ.

Ранее в Кремле назвали темы встречи Путина и Макрона.

24—25 мая Макрон посетит Петербургский международный экономический форум.

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