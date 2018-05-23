Встреча Путина и Макрона пройдёт 24 мая в Константиновском дворце

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретятся в Санкт-Петербурге 24 мая, сообщает французское посольство.

«24 мая президент республики господин Макрон встретится на высшем уровне с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча, на которой будет обсуждаться двустороннее франко-российское сотрудничество, актуальные международные и региональные вопросы, пройдёт в Константиновском дворце», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, по итогам встречи будут подписаны ряд совместных документов и пройдёт совместная пресс-конференция лидеров.

Планируется, что на следующий день Макрон вместе с супругой почтит память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище, после чего отправится на ПМЭФ.

Ранее в Кремле назвали темы встречи Путина и Макрона.

24—25 мая Макрон посетит Петербургский международный экономический форум.