RT продлил до 12 июня приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба для военкоров
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Международная премия имени Халеда аль-Хатыба, присуждаемая за лучшие журналистские работы из горячих точек, будет вручаться в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: текст».
К участию в конкурсе допускаются материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января 2017 года по 1 мая 2018-го.
Церемония награждения пройдёт 30 июля — в первую годовщину гибели журналиста.