RT продлил до 12 июня приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба для военкоров

Телеканал RT продлил до 12 июня приём заявок на участие в международной премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards, которая была учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба, присуждаемая за лучшие журналистские работы из горячих точек, будет вручаться в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: текст».

К участию в конкурсе допускаются материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января 2017 года по 1 мая 2018-го.

Церемония награждения пройдёт 30 июля — в первую годовщину гибели журналиста.