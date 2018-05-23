В США положительно оценили перенос посольства Парагвая из Тель-Авива в Иерусалим

В Белом доме прокомментировали перенос дипмиссии Парагвая из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря.

«США приветствуют перенос посольства Парагвая из Тель-Авива в Иерусалим. Мы благодарим нашего партнёра в Западном полушарии за присоединение к нам в признании столицы Израиля», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что Парагвай открыл своё новое посольство в Иерусалиме следом за Соединёнными Штатами и Гватемалой.

Гватемала официально открыла посольство в Иерусалиме 16 мая, США — 14 мая.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года поручил американскому внешнеполитическому ведомству начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.