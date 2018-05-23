Макрон обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

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Президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент республики 22 мая говорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Сальманом Аль Саудом. Эта беседа, состоявшаяся через несколько недель после визита наследного принца во Францию, позволила сверить часы по основным двусторонним и региональным вопросам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон в том числе «подтвердил позиции и обязательства Франции по иранскому ядерному досье, по Сирии и Йемену».

Он также подчеркнул важность поиска мирного решения для кризисов, которые дестабилизируют регион.

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