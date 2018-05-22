В Израиле заявили о первом в мире боевом применении истребителя пятого поколения F-35

Израиль стал первой страной в мире, применившей в бою американский истребитель пятого поколения F-35, заявил командующий израильскими ВВС Амикам Норкин.

«Мы первыми в мире применили F-35 в боевой обстановке для атаки целей», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что самолёты регулярно участвуют в достижении оперативных задач. В израильских ВВС этим истребителям присвоили название «Адир», что означает «могучий», отмечает агентство.

Ранее издание Task and Purpose сообщило, что американские истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II имеют «советское происхождение», а также обладают схожими чертами со сверхзвуковым самолётом Як-141.