В Израиле заявили о первом в мире боевом применении истребителя пятого поколения F-35
«Мы первыми в мире применили F-35 в боевой обстановке для атаки целей», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что самолёты регулярно участвуют в достижении оперативных задач. В израильских ВВС этим истребителям присвоили название «Адир», что означает «могучий», отмечает агентство.
Ранее издание Task and Purpose сообщило, что американские истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II имеют «советское происхождение», а также обладают схожими чертами со сверхзвуковым самолётом Як-141.