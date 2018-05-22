Национальный избирательный совет Венесуэлы провозгласил Мадуро президентом страны
Глава Национального избирательного совета Тибисей Лусена официально объявила Николаса Мадуро президентом Венесуэлы на 2019—2025 годы.
- Reuters
Об этом сообщает AVN.
21 мая действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок по результатам голосования, которое состоялось в стране 20 мая.
Ряд стран заявили, что не признают победу Мадуро и не считают прошедшие выборы законными.
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