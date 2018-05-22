Национальный избирательный совет Венесуэлы провозгласил Мадуро президентом страны

Глава Национального избирательного совета Тибисей Лусена официально объявила Николаса Мадуро президентом Венесуэлы на 2019—2025 годы.

Об этом сообщает AVN.

21 мая действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок по результатам голосования, которое состоялось в стране 20 мая.

Ряд стран заявили, что не признают победу Мадуро и не считают прошедшие выборы законными.