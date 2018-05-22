Радев пригласил Путина посетить Болгарию
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«Хотелось бы возобновить моё приглашение президенту Путину посетить Болгарию в этот год, когда мы празднуем 140-летие освобождения Болгарии, победы в Русско-турецкой войне», — цитирует Радева РИА Новости.
Ранее болгарский лидер заявил о намерении восстановить диалог с Россией на высоком уровне.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с RT заявление Радева о том, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море.