Радев пригласил Путина посетить Болгарию

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Президент Болгарии Румен Радев сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Болгарию.
Радев пригласил Путина посетить Болгарию
  • kremlin.ru

«Хотелось бы возобновить моё приглашение президенту Путину посетить Болгарию в этот год, когда мы празднуем 140-летие освобождения Болгарии, победы в Русско-турецкой войне», — цитирует Радева РИА Новости.

Ранее болгарский лидер заявил о намерении восстановить диалог с Россией на высоком уровне.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с RT заявление Радева о том, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море.

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