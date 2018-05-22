СМИ: В Бразилии дальнобойщики заблокировали десятки дорог из-за роста цен на дизельное топливо

Короткая ссылка
В Бразилии дальнобойщики перекрыли десятки дорог в знак протеста против повышения тарифов на дизельное топливо.

Об этом сообщает Globo.

По данным телеканала, акции протеста проходят по меньшей мере в 20 регионах страны.

Как уточняется, манифестации начались после того, как государственная компания Petrobras объявила о новом повышении цен на бензин и дизельное топливо. 

В нефтегазовой компании сложившуюся ситуацию объяснили мировым ростом цен на энергоносители. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных