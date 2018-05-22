СМИ: В Бразилии дальнобойщики заблокировали десятки дорог из-за роста цен на дизельное топливо
В Бразилии дальнобойщики перекрыли десятки дорог в знак протеста против повышения тарифов на дизельное топливо.
Об этом сообщает Globo.
По данным телеканала, акции протеста проходят по меньшей мере в 20 регионах страны.
Как уточняется, манифестации начались после того, как государственная компания Petrobras объявила о новом повышении цен на бензин и дизельное топливо.
В нефтегазовой компании сложившуюся ситуацию объяснили мировым ростом цен на энергоносители.
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