Глава МИД Германии намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана с Помпео

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Иран без Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может начать новую ядерную программу. Такое мнение выразил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Мы считаем, что без этого соглашения (СВПД. — RT) мы можем столкнуться с риском того, что Иран вновь начнёт ядерную программу, что идёт вразрез с интересами безопасности не только Германии, но и всей Европы», — цитирует его ABC News.

Министр также отметил, что обсудит ситуацию вокруг Ирана на предстоящей встрече с главой Госдепа США Майком Помпео.

«Я поеду в Вашингтон и встречусь с Майком Помпео в среду (23 мая. — RT), и воспользуюсь возможностью поговорить с ним напрямую об этом», — добавил Маас.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран в ходе обсуждения с Францией, Великобританией и Германией в Брюсселе достиг договорённости о сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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