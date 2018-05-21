Система ПВО российской авиабазы Хмеймим сбила неизвестный беспилотник

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Неизвестный беспилотник приближался к российской авиабазе Хмеймим в Сирии, он сбит. Об этом заявил представитель базы.

«С наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)», — приводит РИА Новости его слова.

Он рассказал, что беспилотник был сбит «штатными зенитными огневыми средствами» авиабазы.

Пострадавших в результате инцидента нет, материальный ущерб не причинён, база работает в плановом режиме.

В начале января была сорвана попытка атаки на авиабазу Хмеймим с использованием беспилотников.

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