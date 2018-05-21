Система ПВО российской авиабазы Хмеймим сбила неизвестный беспилотник
«С наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)», — приводит РИА Новости его слова.
Он рассказал, что беспилотник был сбит «штатными зенитными огневыми средствами» авиабазы.
Пострадавших в результате инцидента нет, материальный ущерб не причинён, база работает в плановом режиме.
В начале января была сорвана попытка атаки на авиабазу Хмеймим с использованием беспилотников.