Система ПВО российской авиабазы Хмеймим сбила неизвестный беспилотник

Неизвестный беспилотник приближался к российской авиабазе Хмеймим в Сирии, он сбит. Об этом заявил представитель базы.

«С наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)», — приводит РИА Новости его слова.

Он рассказал, что беспилотник был сбит «штатными зенитными огневыми средствами» авиабазы.

Пострадавших в результате инцидента нет, материальный ущерб не причинён, база работает в плановом режиме.

В начале января была сорвана попытка атаки на авиабазу Хмеймим с использованием беспилотников.