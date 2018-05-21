МИД России считает, что заявления США о выборах в Венесуэле грозят дестабилизацией

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Призывы к непризнанию выборов в Венесуэле могут привести к дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

Дипломаты отметили, что негативное влияние на избирательный процесс оказал внешний фактор, когда США и ряд других государств официально заявили о «непризнании априори итогов голосования».

«Понятно, что такое отношение чревато серьёзными долгоиграющими последствиями. Примечательно, что кампания на этот счёт велась и против тех, кто, даже будучи несогласным с нынешними венесуэльскими реалиями, был готов прийти к урнам, чтобы мирным путём продемонстрировать свои предпочтения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом был создан опасный прецедент, когда легитимность выборов ставится в зависимость «от заранее объявленной точки зрения отдельных государств».

«Думаем, что для стран Латинской Америки, переживающих порой сложные периоды в своей истории, в принципиальном плане важен учёт этого обстоятельства. Не подлежит сомнению: призывы к непризнанию выборов — это призывы к созданию правительственного вакуума, что чревато серьёзной дестабилизацией ситуации внутри страны и вокруг неё», — добавили в ведомстве.

Ранее вице-президент США Майк Пенс назвал прошедшие в Венесуэле президентские выборы фиктивными. 

В Аргентине заявили, что данные выборы были «нелегитимными»

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