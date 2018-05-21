Прохоров подал иск о защите чести к Навальному на 1 рубль
- РИА Новости
«Сегодня в суд поступило исковое заявление о защите чести и достоинства от Михаила Прохорова, ответчиком заявлен Алексей Навальный», — приводит ТАСС слова представителя суда.
Сообщается, что Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть касающийся бизнесмена материал и удалить его, а также взыскать с ответчика 1 рубль.
Суд должен принять решение о принятии иска в течение пяти дней.
15 мая сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал Навального на 15 суток за сопротивление сотрудникам полиции в ходе несогласованной акции в столице 5 мая.