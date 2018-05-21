Прохоров подал иск о защите чести к Навальному на 1 рубль

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Российский бизнесмен Михаил Прохоров подал иск о защите чести и достоинства к блогеру Алексею Навальному за публикацию материалов о предпринимателе на сайте последнего.
Прохоров подал иск о защите чести к Навальному на 1 рубль
  • РИА Новости

«Сегодня в суд поступило исковое заявление о защите чести и достоинства от Михаила Прохорова, ответчиком заявлен Алексей Навальный», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Сообщается, что Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть касающийся бизнесмена материал и удалить его, а также взыскать с ответчика 1 рубль.

Суд должен принять решение о принятии иска в течение пяти дней.

15 мая сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал Навального на 15 суток за сопротивление сотрудникам полиции в ходе несогласованной акции в столице 5 мая.

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